Ранее вопросы о возможных изменениях в его деятельности обсуждались долго и активно.

В январе 2024 года депутат Госдумы от Омской области Олег Смолин упоминал о встрече с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым, на которой рассматривалась возможность переноса парка в заброшенные здания кадетского корпуса на улице Ленина, однако окончательное решение еще не было принято.

Тем не менее некоторые изменения уже начали реализовываться: 12 декабря было зарегистрировано бюджетное учреждение Омской области под названием «Исторический парк «Россия – моя история». Директором нового учреждения стала Ольга Решетникова, ранее занимавшая должность заместителя директора музея «Моя история». Исторический парк ранее работал в тесном сотрудничестве с министерством культуры, в котором заместителем главы стала Ольга Безродная, ранее являвшаяся директором парка.

Все эти изменения в организации связаны с процессом стандартизации работы исторических парков по всей стране. С начала этого года, как отметил Сергей Кравцов, деятельность парков теперь контролируется Министерством просвещения России. Смена юридического статуса исторического парка в Омске также была вызвана требованиями этого министерства, поскольку в других регионах исторические парки подчиняются именно министерствам образования.