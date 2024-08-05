Этот пост заняла ректор Института развития образования Марина Сейтмухаметова.

Губернатор Омской области Виталий Хоценко подписал распоряжение о назначении еще одного заместителя регионального министра образования. Должность заняла Марина Сейтмухаметова.

Она будет заниматься вопросами работы и развития дошкольного, школьного и дополнительного образования, курировать блок по кадровой политике и заниматься обеспечением системы образования Омской области квалифицированными педагогами. Кроме того, в зону ответственности чиновницы войдет оздоровление и отдых детей.

– В должности замминистра она также будет координировать работу регионального центра выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Сириус» и заниматься взаимодействием с историческим парком «Россия – моя история», – рассказал заместитель председателя правительства Омской области, министр образования Иван Кротт.

Сейтмухаметова уже почти 30 лет отработала в региональной системе образования: в детских садах, в школе, в сфере дополнительного образования, в вузах. В последние годы она работала ректором Института развития образования Омской области. Имеет диплом ОмГУ о высшем образовании и степень кандидата социологических наук. Является автором учебно-методического комплекса «10 шагов к профориентации», получившего знак качества «Лучшее – детям» в Общественной палате Российской Федерации. Отметим, что у Кротта есть еще четверо заместителей: Анатолий Полынский (первый зам), Оксана Груздева, Николай Сергеев и Наталия Щербина.