Наравне с другими выпусниками ребята из Усть-Ишимского района сдают сегодня последние экзамены.

Наравне с другими выпусниками ребята из Усть-Ишимского района сдают сегодня последние экзамены.

Сегодня в Омской области выпускники сдают ЕГЭ по биологии, истории и письменной части иностранных языков. Это последние экзамены перед стартом резервных дней.

Приступили к сдаче экзаменов и выпускники из Усть-Ишимского района. Ребята вынуждены сдавать ЕГЭ за пределами своего района, так как пункт проведения в районном центре закрыли из-за паводка.

– Сегодня три устьишимца сдают ЕГЭ: два выпускника в городских пунктах выполняют работу по истории, один выпускник сдает ЕГЭ по биологии в Тевризе, – сообщили в пресс-службе Министерства образования Омской области.

Всего в Омской области ЕГЭ по биологии намерены сдать более 1,3 тысячи омских выпускников, на экзамен по истории заявлена почти тысяча человек, свыше 800 выпускников будут выполнять письменную часть работы по иностранным языкам. Для проведения экзаменов на территории региона открыты 49 пунктов, из них один расположен на дому.