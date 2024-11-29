Жителей предупредили о повышенном уровне загрязнения.

Со вчерашнего вечера в Омске наблюдаются метеоусловия, неблагоприятные для рассеивания вредных веществ в воздухе. По данным Обь-Иртышского УГМС, они продлятся сегодня до 11:00.

В связи с этим утром в городе может быть повышенный уровень загрязнения воздуха. Днем он ожидается пониженный.

Отметим, что 27 ноября в воздухе Омска наблюдалось превышение предельно допустимых концентраций вредных веществ. В Центральном округе выявили 2,4 ПДК сероводорода и 1,2 ПДК аммиака.

До этого два дня подряд превышения ПДК регистрировались во всех городских округах.