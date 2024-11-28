Омск-Информ
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·Общество

Остановку «Городской музей» хотят назвать иначе.

На портале госуслуг появилось голосование, связанное с переименованием остановки в центре Омска. Речь идет об остановке общественного транспорта «Городской музей», которая располагается на пересечении улиц Куйбышева и 10 лет Октября.

Омичам предлагают на выбор названия «Улица Куйбышева» или «Детская городская поликлиника № 8». Также есть возможность предложить свой собственный вариант. Голосование продлится до 12 декабря 2024 года. Полученные результаты передадут на рассмотрение топонимической комиссии Омска.

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·Общество

Остановку «Городской музей» хотят назвать иначе.

На портале госуслуг появилось голосование, связанное с переименованием остановки в центре Омска. Речь идет об остановке общественного транспорта «Городской музей», которая располагается на пересечении улиц Куйбышева и 10 лет Октября.

Омичам предлагают на выбор названия «Улица Куйбышева» или «Детская городская поликлиника № 8». Также есть возможность предложить свой собственный вариант. Голосование продлится до 12 декабря 2024 года. Полученные результаты передадут на рассмотрение топонимической комиссии Омска.

1130