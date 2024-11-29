Омск-Информ
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·Общество

Кроме холодов город накроет магнитная буря.

Синоптики Обь-Иртышского УГМС рассказали, какая погода будет в Омской области в пятницу 29 ноября. Температура составит –6...–11 °С, местами 0...–5 градусов. Ожидаются переменная облачность, слабый снег, гололедица и ветер 3–8 м/с.

По данным Gismeteo, в Омске ночью и утром может быть до –21 градуса. Днем будет –12...–15 °С, а вечером снова похолодает. Порывы ветра не превысят 2–4 м/с. Осадков не ожидается.

Отметим, что на пятницу Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ прогнозирует магнитную бурю средней силы.

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·Общество

Кроме холодов город накроет магнитная буря.

Синоптики Обь-Иртышского УГМС рассказали, какая погода будет в Омской области в пятницу 29 ноября. Температура составит –6...–11 °С, местами 0...–5 градусов. Ожидаются переменная облачность, слабый снег, гололедица и ветер 3–8 м/с.

По данным Gismeteo, в Омске ночью и утром может быть до –21 градуса. Днем будет –12...–15 °С, а вечером снова похолодает. Порывы ветра не превысят 2–4 м/с. Осадков не ожидается.

Отметим, что на пятницу Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ прогнозирует магнитную бурю средней силы.

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