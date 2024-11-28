Мероприятие проводится в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Департамент жилищной политики Омска поэтапно распределяет квартиры для граждан, которых переселяют из 31 аварийного дома. На данный момент проводится жеребьевка номеров квартир в новостройке по адресу: 1-я Ленинградская, 25.

Жеребьевка проводится в несколько этапов, а списки формируются по группам, в которые включаются жилые помещения, равнозначные по общей площади, занимаемой гражданами в аварийных домах. Согласно очереди, омичи выбирают карточку, где указан этаж, номер квартиры и площадь жилья, ключи от которого они получат до конца 2024 года.

Это мероприятие проходит в рамках национального проекта «Жилье и городская среда», IV этапа региональной программы Омской области, в рамках которой осуществляется переселение из аварийного жилищного фонда за счет средств Фонда развития территорий, областного и городского бюджетов.

– Собственникам мы предоставляем компенсацию – квартиры равнозначной площади их жилья в домах, признанных аварийными, – объясняет директор департамента жилищной политики Ольга Парфенова. – Мы не имеем права выдать новое жилье общей площадью меньше того, что было в собственности. Что касается тех, кто проживал в муниципальном жилье. В этом случае мы компенсируем согласно количеству комнат, которые занимали граждане.

Квартиры, которые получат переселенцы, будут иметь установленные электрические плиты, сантехника, система отопления, водоснабжения, а также в них будет готовый косметический ремонт. Качество отделки квартир высоко оценил руководитель Фонда развития территории.

После введения жилья в эксплуатацию специалисты межведомственной комиссии, состоящей из представителей профильных департаментов мэрии, Госжилинспекции и Госстройнадзора, оценят исправность работы электричества, систем отопления, а также качество проведенного ремонта.

Напомним, дом по адресу: 1-я Ленинградская, 25, состоит из двух подъездов (9 и 10 этажей). В нем расположено 218 квартир: 152 однокомнатных, 38 двухкомнатных, 27 трехкомнатных и 1 четырехкомнатная.