Он поехал в магазин, но угодил в кювет.

В Советском округе Омска 39-летний слесарь угнал у 38-летней знакомой автомобиль Toyota Vitz. Как сообщили в полиции, накануне пара выпивала. Когда женщина уснула, гость без разрешения сел за руль ее иномарки и поехал в магазин за алкоголем. На обратном пути он не справился с управлением и съехал в кювет.

Машину полицейские нашли брошенной на окружной дороге недалеко от поселка Большие Поля.

На водителя возбудили уголовное дело. Ему грозит лишение свободы на срок до 5 лет. Отметим, что мужчина уже имеет судимости за хулиганство, кражу и повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения.