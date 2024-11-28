За это мужчину решили отправить в колонию.

Омский гарнизонный военный суд признал военнослужащего Мади Сыздыкова виновным в избиении омича. Инцидент произошел в одном из омских скверов.

По версии следствия, пьяному участнику СВО не понравилось высказывание незнакомца о его службе. Военнослужащий в присутствии прохожих избил этого незнакомца кулаком по голове. Когда пострадавший упал, солдат сел на него и нанес еще несколько ударов. Пострадавший потерял сознание. Сослуживец Сыздыкова оттащил его в сторону, но солдат снова начал избивать свою жертву кулаками, ногой и локтями по голове.

– Игнорируя просьбы окружающих людей прекратить избиение, Сыздыков прыгнул на живот потерпевшего и дважды на его голову. Указанными действиями Сыздыков причинил потерпевшему телесные повреждения, квалифицирующиеся как легкий вред здоровью, – сообщает 2-й Восточный окружной военный суд.

В наказание суд отправил военнослужащего в колонию-поселение на 1 год 8 месяцев.

Приговор пока не вступил в законную силу. Мужчина может его обжаловать.