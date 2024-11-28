За все эти годы на пустыре возле исторического архива появился лишь котлован с фундаментом.

Мэрия Омска направила в суд иск об изъятии в муниципальную собственность земельного участка, расположенного на Красном Пути возле здания Исторического архива Омской области. Поводом стала медлительность застройщика – он держит участок целых 18 лет.

Как сообщили в областной прокуратуре, еще в 2006 году предпринимателю предоставили земельный участок для возведения гостиничного комплекса, однако за все эти годы на участке появился лишь котлован с фундаментом.

– Вопреки требованиям безопасности доступ к данному объекту не ограничен, несмотря на нахождение близи образовательных организаций, учреждений культуры и многоквартирных жилых домов, что угрожает жизни и здоровью граждан, в том числе несовершеннолетним, – отметили в прокуратуре.

Для целях устранения нарушений зампрокурора Омской области внес представление мэру города. После этого городская администрация подготовила и направила в суд иск об изъятии земельного участка путем его продажи с публичных торгов. Сейчас заявление мэрии находится на рассмотрении.