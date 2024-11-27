В Омске нашли подрядчика, который будет следить, как продвигается ремонт моста имени 60-летия ВЛКСМ.

Мэр Омска Сергей Шелест рассказал в своем телеграм-канале, что нашли подрядчика, который будет следить за ходом капремонта моста имени 60-летия ВЛКСМ. Контролем будет заниматься ФАУ «РОСДОРНИИ».

Департамент строительства заключил контракт с федеральным институтом на весь период ремонта. Стоимость контракта составила 41 млн рублей.

По словам Сергея Шелеста, сотрудники института приступят к работе уже завтра. Напомним, что ремонт уже начался. В конце этой недели на мосту введут ограничения для движения транспорта.

Фото: Сергей Сапоцкий