За последние годы сформировалась еще одна очередь – в ней те, кто имеет на руках решение суда о предоставлении жилья.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин провел личный прием по вопросу нарушения жилищных прав граждан из числа детей-сирот из Омской области. К нему коллективно обратились 80 омских сирот, оставшихся без попечения родителей. Они длительное время не могут получить положенное по закону жилье, несмотря на решения судов.

Как сообщили в СК РФ, несмотря на принимаемые властями меры, в Омской области напряженная ситуация с предоставлением жилья сиротам. В очереди на получение жилья стоят более 6 тыс. человек. Есть вторая очередь – в ней стоят те, кто ранее обратился в суд и получил на руки решение об обязании властей предоставить жилье.

– В Омской области обеспеченность жильем сирот в прошлом году составила 7 %, что существенно ниже среднероссийского аналогичного показателя. Также остро стоит проблема низкого качества жилья, предоставляемого из маневренного фонда в качестве временной меры улучшения жилищных условий, – отметили в Следкоме. – Для некоторых из очередников решением жилищного вопроса стало предоставление социальной выплаты в виде жилищного сертификата, но и здесь остаются вопросы, например, по определению суммы дохода, рассчитываемого на семью и необходимого для получения сертификата.

Сейчас омские следователи расследуют уголовное дело, возбужденное по факту ненадлежащего исполнения обязанностей должностными лицами из числа сотрудников региональных министерств образования и имущественных отношений. Александр Бастрыкин поручил принять меры к скорейшему завершению расследования уголовного дела, а также представить доклад о ситуации в регионе.