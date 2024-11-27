Омск-Информ
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·Происшествия

Мальчика госпитализировали.
Сегодня около 13:40 на трассе Омск – Русская Поляна случилось дорожно-транспортное происшествие. В районе 13-го км неизвестный водитель сбил 13-летнего мальчика, переходившего дорогу на зеленый.
Как сообщили в полиции, ребенка с травмами госпитализировали, а водитель сбежал с места ДТП. По предварительным данным, мальчика сбил грузовик с будкой белого цвета. Его разыскивают.
Если у вас есть информация об этой аварии или о водителе, позвоните в полицию по телефонам: 79-35-04 либо 102.
·Происшествия

Мальчика госпитализировали.
Сегодня около 13:40 на трассе Омск – Русская Поляна случилось дорожно-транспортное происшествие. В районе 13-го км неизвестный водитель сбил 13-летнего мальчика, переходившего дорогу на зеленый.
Как сообщили в полиции, ребенка с травмами госпитализировали, а водитель сбежал с места ДТП. По предварительным данным, мальчика сбил грузовик с будкой белого цвета. Его разыскивают.
Если у вас есть информация об этой аварии или о водителе, позвоните в полицию по телефонам: 79-35-04 либо 102.