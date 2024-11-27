Омск-Информ
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·Происшествия

Из-за неосторожного обращения с огнем вспыхнули вещи.

Сегодня около 9:25 на улице 21-й Амурской в Омске произошел пожар. В одном из домов в квартире на четвертом этаже загорелись вещи. Жильцы – 6 человек – покинули дом. На место выехали 10 сотрудников МЧС на 3 пожарных машинах. Они ликвидировали открытое горение к 9:36. Площадь пожара составила 1 кв. м. По предварительным данным, пожар случился из-за неосторожного обращения с огнем.

·Происшествия

Из-за неосторожного обращения с огнем вспыхнули вещи.

Сегодня около 9:25 на улице 21-й Амурской в Омске произошел пожар. В одном из домов в квартире на четвертом этаже загорелись вещи. Жильцы – 6 человек – покинули дом. На место выехали 10 сотрудников МЧС на 3 пожарных машинах. Они ликвидировали открытое горение к 9:36. Площадь пожара составила 1 кв. м. По предварительным данным, пожар случился из-за неосторожного обращения с огнем.