Омск-Информ
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·Общество

Администрацию Большереченского городского поселения обязали привести участки магистралей в порядок через суд.

Прокуратура Большереченского района Омской области во время проверки обнаружила убитые дороги по улицам Трудовая Магистральная и Майская в райцентре Большеречье. Установлено, что на данных улицах не соблюдаются требования к эксплуатационному состоянию автодорог. Поэтому не обеспечивается безопасность пешеходов и иных участников дорожного движения.

В досудебном порядке нарушения не устранены. Поэтому пришлось понуждать администрацию Большереченского городского поселения через суд. Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме. Надзорное ведомство обещало проконтролировать процесс устранения нарушений.

·Общество

Администрацию Большереченского городского поселения обязали привести участки магистралей в порядок через суд.

Прокуратура Большереченского района Омской области во время проверки обнаружила убитые дороги по улицам Трудовая Магистральная и Майская в райцентре Большеречье. Установлено, что на данных улицах не соблюдаются требования к эксплуатационному состоянию автодорог. Поэтому не обеспечивается безопасность пешеходов и иных участников дорожного движения.

В досудебном порядке нарушения не устранены. Поэтому пришлось понуждать администрацию Большереченского городского поселения через суд. Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме. Надзорное ведомство обещало проконтролировать процесс устранения нарушений.