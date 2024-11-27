Омск-Информ
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·Общество

Бороться с дронами учились росгвардейцы.

Сотрудники ОМОН «Штурм» омской Росгвардии провели тренировку по противодействию беспилотным летательным аппаратам. В одном из охотничьих клубов бойцы спецназа стреляли из гладкоствольного оружия по тарелкам, имитирующим дроны.
– Специализированные метательные машинки предоставляют отличную возможность для тренировки поражения воздушных целей, имитирующих дроны противника, – сообщили в Росгвардии.
Бойцам также рассказали о технических характеристиках беспилотников, их особенностях и разновидностях. Тренировка проходила под руководством инструкторов по стендовой стрельбе.
·Общество

Бороться с дронами учились росгвардейцы.

Сотрудники ОМОН «Штурм» омской Росгвардии провели тренировку по противодействию беспилотным летательным аппаратам. В одном из охотничьих клубов бойцы спецназа стреляли из гладкоствольного оружия по тарелкам, имитирующим дроны.
– Специализированные метательные машинки предоставляют отличную возможность для тренировки поражения воздушных целей, имитирующих дроны противника, – сообщили в Росгвардии.
Бойцам также рассказали о технических характеристиках беспилотников, их особенностях и разновидностях. Тренировка проходила под руководством инструкторов по стендовой стрельбе.