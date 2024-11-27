Омск-Информ
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·Спорт

Тренер выбрал остаться с семьей.
Канадец Майк Пелино признался, что «Авангард» связывался с ним и предлагал войти в тренерский штаб. Об этом он рассказал в интервью «Спорт-экспрессу».
– Я говорил с Омском, но у нас были только очень общие разговоры. И я сказал им, что на данный момент не смогу приехать, – отметил тренер.
Он также отметил, что получил несколько интересных звонков из разных клубов за несколько лет, и надеется вернуться когда-нибудь. Но сейчас он выбрал остаться в Канаде с семьей.
Ранее сообщалось, что омский клуб планировал нанять Пелино вместе с главным тренером из Северной Америки.
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·Спорт

Тренер выбрал остаться с семьей.
Канадец Майк Пелино признался, что «Авангард» связывался с ним и предлагал войти в тренерский штаб. Об этом он рассказал в интервью «Спорт-экспрессу».
– Я говорил с Омском, но у нас были только очень общие разговоры. И я сказал им, что на данный момент не смогу приехать, – отметил тренер.
Он также отметил, что получил несколько интересных звонков из разных клубов за несколько лет, и надеется вернуться когда-нибудь. Но сейчас он выбрал остаться в Канаде с семьей.
Ранее сообщалось, что омский клуб планировал нанять Пелино вместе с главным тренером из Северной Америки.
2088