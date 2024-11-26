Омск-Информ
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·Отдых и туризм

Планируется, что гостиница будет иметь термальный комплекс.

В Омске возле «G-Drive Арены» хотят построить гостиницу с термальным комплексом, сообщает «СуперОмск». Потенциальным инвестором станет ООО «Манетра-Групп» из Краснодарского края.

Компания владеет двумя горными курортами (Архыз и Красная Поляна), туристическим комплексом в Ленинградской области, тематическим парком развлечений и несколькими гостиницами в Имеретинской низменности Краснодарского края.

По всей видимости, строительство гостиницы рядом с «G-Drive Ареной» связано с хоккеистами, которые приезжают в Омск на выездные матчи. Сейчас игроки останавливаются в центре города, но строительство гостиницы рядом с ареной может это изменить.

·Отдых и туризм

Планируется, что гостиница будет иметь термальный комплекс.

В Омске возле «G-Drive Арены» хотят построить гостиницу с термальным комплексом, сообщает «СуперОмск». Потенциальным инвестором станет ООО «Манетра-Групп» из Краснодарского края.

Компания владеет двумя горными курортами (Архыз и Красная Поляна), туристическим комплексом в Ленинградской области, тематическим парком развлечений и несколькими гостиницами в Имеретинской низменности Краснодарского края.

По всей видимости, строительство гостиницы рядом с «G-Drive Ареной» связано с хоккеистами, которые приезжают в Омск на выездные матчи. Сейчас игроки останавливаются в центре города, но строительство гостиницы рядом с ареной может это изменить.