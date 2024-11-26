Горожане дышали сероводородом, оксидом углерода, оксидом азота и диоксидом азота.

Вчера, 25 ноября, в Омске снова выявили повышенное загрязнение воздуха. По данным Обь-Иртышского УГМС, превышение предельно допустимых концентраций наблюдалось во всех округах.

В Ленинском округе выявили 3,5 ПДК оксида углерода, в Октябрьском – 1,5 ПДК, в Центральном – 2,4 ПДК, в Советском – 3,1 ПДК. В этих же четырех округах зафиксировали превышение ПДК диоксида азота: в Ленинском – в 2 раза, в Октябрьском – в 1,4 раза, в Центральном – в 2,5 раза, в Советском – в 3,1 раза. Кроме того, омичи дышали и оксидом азота (1,7; 2,2; 3,2; 3,3 ПДК).

В Кировском округе выявили 1,9 ПДК сероводорода. В Ленинском округе его концентрация превысила предельно допустимую в 1,4 раза, в Центральном – в 1,6 раза, а в Советском – в 2,2 раза.