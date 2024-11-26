Работы по устранению последствий порыва трубопровода идут безостановочно, и уже на следующей неделе школьники смогут вернуться к занятиям в очном формате.

Мэр Омска Сергей Шелест взял на личный контроль ситуацию с коммунальной аварией на территории школы № 106 (ул. Бархатовой, Советский административный округ). Подробности инцидента Шелест изложил в своем телеграм-канале:

– Из-за аварии часть абонентов были отключены от теплоснабжения, а на территории школы № 106 произошел инцидент с выходом фонтана воды на поверхность. Благодаря оперативным действиям специалистов «Тепловой компании» место повреждения было определено максимально быстро, на месте продолжают работу аварийные бригады, которым предстоит заменить значительный участок трубопровода. Школьники смогут вернуться к занятиям в очном формате на следующей неделе. Поскольку напор воды был значительным, часть ее через старую кровлю протекла внутрь здания, требуется просушка проводки, восстановление электроснабжения. Все необходимые службы для этого задействованы. Ситуация находится на моем личном контроле.

По словам мэра, авария еще раз наглядно показала необходимость глобального ремонта тепловых сетей. Для ускорения модернизации городские власти намерены привлечь федеральные средства, для чего начали готовть документы для участия в новом нацпроекте «Инфраструктура для жизни». Сергей Шелест уверен, что благодаря поддержке из федерального бюджета и решениям главы региона Виталия Хоценко ситуация начнет меняться в лучшую сторону.