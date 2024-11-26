Деятельность органов местного самоуправления оценивалась по 9 критериям. Наиболее эффективным управленцам глава района вручил награды.
В Омском муниципальном районе 26 ноября состоялось заседание совета глав поселений. На заседании были озвучены итоги мониторинга деятельности поселений органов местного самоуправления. Их эффективность оценивалась по 9 различных критериям. Отслеживались:
- жилищно-коммунальное хозяйство;
- земельно-имущественные отношения;
- экономическое развитие;
- сельское хозяйство;
- молодежная политика, физическая культура и спорт;
- культура;
- организация муниципального управления;
- общественная безопасность;
- финансы и контроль над ними.
По каждой из позиций были определены лидирующие поселения района. Так, например, в разделе «Экономическое развитие» лучшими стали Усть-Заостровское, Надеждинское, Пушкинское, Новотроицкое, Магистральное, Розовское поселения.
По показателю «Жилищно-коммунальное хозяйство» высокие результаты были достигнуты Ачаирским, Ключевским, Усть-Заостровским, Дружинским, Троицким, Петровским и Розовским поселениями. По части «Молодежной политики, физической культуры и спорта» среди первых – Иртышское, Ачаирское, Розовское, Ростовкинское, Красноярское, Комсомольское и Новоомское поселения. В разделе «Финансы и контроля» наилучшие показатели у Чернолучинского, Иртышского, Богословского, Розовского и Петровского поселений.
В итоге лучшими стали Розовское, Ачаирское и Иртышское поселения, занявшие первое, второе и третье места соответственно. Глав этих поселений наградил глава Омского муниципального района Геннадий Долматов.