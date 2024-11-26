Омск-Информ
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·Происшествия

Об этом он заявил в своем телеграмм-канале.

Сегодня мэр Омска Сергей Шелест обратился к  омичам с предупреждением. Он рассказал, что получил видео, где дети веселятся в замерзшем фонтане в сквере Дзержинского. Такие забавы таят в себе большую опасность. 

– Наверное, детишкам интересно посмотреть поближе, но ведь речь идет об электрооборудовании, которое содержит в себе серьезные риски и точно не предназначено для игр. Обращаю внимание взрослых на недопустимость подобных развлечений и надеюсь быть услышанным, – призвал к бдительности взрослых Шелест. 

Стали ли сознательнее омичи после этого предупреждения, неизвестно. 

·Происшествия

Об этом он заявил в своем телеграмм-канале.

Сегодня мэр Омска Сергей Шелест обратился к  омичам с предупреждением. Он рассказал, что получил видео, где дети веселятся в замерзшем фонтане в сквере Дзержинского. Такие забавы таят в себе большую опасность. 

– Наверное, детишкам интересно посмотреть поближе, но ведь речь идет об электрооборудовании, которое содержит в себе серьезные риски и точно не предназначено для игр. Обращаю внимание взрослых на недопустимость подобных развлечений и надеюсь быть услышанным, – призвал к бдительности взрослых Шелест. 

Стали ли сознательнее омичи после этого предупреждения, неизвестно. 