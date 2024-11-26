В водоканале заявили, что им никто не передавал это сооружение на обслуживание.

Омский водоканал прокомментировал информацию о розливе сточных вод на Красноярском тракте. В пресс-службе компании сообщили, что сотрудничают с надзорными органами, предоставляют им все документы и пояснения.

- Канализационный коллектор, на котором произошло обрушение с последующим выходом сточных вод, принадлежит ООО «Созвездие». Ответственность за его содержание несет собственник сетей. Омскому водоканалу данный трубопровод не передан на обслуживание, - сообщили в водоканале.

Несмотря на это, специалисты водоканала обследовали и отремонтировали коллектор, переложив участок трубопровода протяженностью 250 метров. Стоимость этих работ водоканал собирается взыскать с владельца сетей в суде.

Напомним, подтопление Красноярского тракта произошло в апреле. В связи с этим прокуратура подала иск в суд Омска к АО «ОмскВодоканал» и ООО «Созвездие», чтобы они устранили последствия розлива.