Причиной стал обвал трубопровода канализационного коллектора.
Прокуратура подала иск в Советский суд Омска на АО «ОмскВодоканал» и ООО «Созвездие». Причиной стало подтопление Красноярского тракта в районе остановки «Бетонка», которое произошло в апреле. Ведомство требует от компаний устранить последствия розлива канализационных стоков из хозфекального коллектора и отремонтировать этот коллектор.
– Прокурорская проверка показала, что безответственное отношение собственника (ООО «Созвездие») к канализационному коллектору и его ненадлежащая эксплуатация со стороны АО «ОмскВодоканал» привели к обвалу трубопровода и выходу канализационных стоков на поверхность, – сообщили в прокуратуре.
Следующее судебное заседание состоится 2 декабря.
Прокуратура также добилась возбуждения уголовного дела о нарушении правил обращения с опасными отходами и создании угрозы здоровью человека или окружающей среде. По данным прокуратуры, в этих стоках – отходы IV и V классов опасности.