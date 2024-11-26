Городские власти утвердили размеры платы за содержание жилья. На эти цифры ориентируются управляющие компании.

С 1 января 2025 года в Омске увеличится размер платы за содержание жилья. Соответствующее постановление городской администрации утверждено накануне. Чиновники мэрии утверждают размер платы для жилья, которое предоставляется по договорам социального найма, однако именно на эти цифры ориентируются управляющие компании при формировании своих тарифов на обслуживание жилья.

В приложении к постановлению подробно расписывается размер в зависимости от степени благоустройства дома, наличия в нем лифта и мусоропровода, а также его подключении к газу. Так, в домах, имеющих все виды благоустройства, оборудованных системой дымоудаления и пожаротушения, лифтом и мусоропроводом, размер платы составит 43,76 рубля за 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц при отсутствии газовых плит и 45,10 рубля в случае их наличия.

Для таких же домов, но без системы дымоудаления и пожаротушения, плата составит 40,45 рубля за 1 кв. м без газовых плит и 41,83 рубля, если они имеются. В домах, имеющих все виды благоустройства и оборудованных лифтом, размер платы будет 37,13 и 38,46 рубля за квадратный метр соответственно. Если лифта в благоустроенном доме нет, но имеется мусоропровод, платить нужно будет 31,58 либо 32,86 рубля за «квадрат» в зависимости от отсутствия/наличия газовой плиты. В случае отсутствия и лифта, и мусоропровода плата составит 28,25 и 29,59 рубля.

Что касается полублагоустроенных и неблагоустроенных многоквартирных домов, то там размер платы на наем помещения ниже вышеуказанных тарифов.