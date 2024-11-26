После недавних трансферов в составе «ястребов» уже шесть легионеров, и руководство клуба может пойти на сокращение списка.

В омском «Авангарде» могут сократить количество легионеров, которых после недавних трансферов набралось уже шесть. При этом согласно регламенту в заявку на матч КХЛ можно включать только 5 хоккеистов с иностранным спортивным гражданством.

По данным инсайдера «Спорт-экспресса» Артура Хайруллина, «ястребы», скорее всего, расстанутся с нападающим Райаном Спунером, который вернулся в Омск по ходу нынешнего сезона. Канадца уже предлагали другим клубам на обмен. А вот американский нападающий Коул Касселс имеет шансы остаться в клубе, несмотря на низкую результативность. Он забросил первую шайбу за «Авангард» только в 24-м по счету матче (победный гол в овертайме с «Барысом»), но тренерский штаб видит в американце работоспособного нападающего для нижних звеньев. При этом брали Касселса для игры в первом-втором звеньях.

Инсайдер также сообщает, что руководство «Авангарда» продолжает переговоры с потенциальным главным тренером из НХЛ. В списке кандидатов якобы вновь появился американец Тодд Рирден, ранее отказавшийся ехать в Омск из-за семейных проблем.