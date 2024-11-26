Зимняя погода не может не радовать. Сейчас все условия для прогулок на свежем воздухе.

Погода в Омске продолжает радовать горожан теплом и обилием солнца. Во вторник, 26 ноября, ожидается малооблачная погода с дневной температурой воздуха до –5 градусов и легким ветром южного направления. Идеальные условия для прогулок на свежем воздухе.

Чуть более холодная, но в целом такая же погода ждет омичей и в среду. На четверг и пятницу прогнозируется похолодание до –10…–13 градусов.