Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Металлическая елка украшена световыми элементами и будет радовать тех, кто гуляет в сквере.

Сегодня, 25 ноября, в телеграм-канале «Омский новостной поезд» появилась информация, что в центре Омска установили новогоднюю елку. Лесная красавица из металла расположилась в сквере Дзержинского. Каркас обвивают световые элементы, поэтому елка будет гореть огнями.

Напомним, что на этой неделе в «Омской крепости» начали наносить разметку под ледяной городок. Ледовые зодчие сделают несколько композиций, в том числе сложную горку с 25-метровым скатом, фотозонами и элементами. Объект будет визуально напоминать очертания первой Омской крепости.

·Общество

Металлическая елка украшена световыми элементами и будет радовать тех, кто гуляет в сквере.

Сегодня, 25 ноября, в телеграм-канале «Омский новостной поезд» появилась информация, что в центре Омска установили новогоднюю елку. Лесная красавица из металла расположилась в сквере Дзержинского. Каркас обвивают световые элементы, поэтому елка будет гореть огнями.

Напомним, что на этой неделе в «Омской крепости» начали наносить разметку под ледяной городок. Ледовые зодчие сделают несколько композиций, в том числе сложную горку с 25-метровым скатом, фотозонами и элементами. Объект будет визуально напоминать очертания первой Омской крепости.