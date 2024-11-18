Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Работы планируются уже на этой неделе.
На этой неделе сотрудники «Ландшафт-Омск» начнут наносить разметку под ледяной горок на территории «Омской крепости». Об этом сообщает мэр Сергей Шелест.
– Ледовым зодчим предстоит смонтировать на территории исторического парка несколько композиций, в том числе достаточно сложную горку с 25-метровым скатом, фотозонами и световыми элементами. Визуально этот объект будет напоминать очертания первой Омской крепости, – рассказал Шелест.
Отметим, что в «Омской крепости» будет две горки, одна для маленьких детей, другая – для ребят постарше. Там же установят главную елку и ледяные фигуры.
Ледяная горка обойдется в 1,6 млн рублей, еще 780 тыс. рублей власти заплатят за ее оформление. Изготовление ледяных фигур обойдется в 1 млн рублей вместе с оформлением. На светодиодное оформление потратят 832 тыс. рублей.
·Общество

Работы планируются уже на этой неделе.
На этой неделе сотрудники «Ландшафт-Омск» начнут наносить разметку под ледяной горок на территории «Омской крепости». Об этом сообщает мэр Сергей Шелест.
– Ледовым зодчим предстоит смонтировать на территории исторического парка несколько композиций, в том числе достаточно сложную горку с 25-метровым скатом, фотозонами и световыми элементами. Визуально этот объект будет напоминать очертания первой Омской крепости, – рассказал Шелест.
Отметим, что в «Омской крепости» будет две горки, одна для маленьких детей, другая – для ребят постарше. Там же установят главную елку и ледяные фигуры.
Ледяная горка обойдется в 1,6 млн рублей, еще 780 тыс. рублей власти заплатят за ее оформление. Изготовление ледяных фигур обойдется в 1 млн рублей вместе с оформлением. На светодиодное оформление потратят 832 тыс. рублей.