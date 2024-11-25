Омск-Информ
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·Общество

Прощание с Евгением Журавлевым состоится 27 ноября.

Омский музей имени Врубеля сообщил о смерти омского историка, коллекционера и доброго друга музея Евгения Журавлева. Он умер вчера утром, 24 ноября.

– Евгений Николаевич был организатором и куратором многих наших выставок, приносил в дар музею свои коллекции и отдельные редкие предметы, – рассказали в пресс-службе музея.

Прощание с Евгением Журавлевым состоится в среду, 27 ноября, с 11:00 до 12:00 по адресу улица Партизанская, 20. Редакция «Омск-информа» выражает соболезнования родным и близким Евгения Журавлева.

Фото: музей имени Врубеля

·Общество

Прощание с Евгением Журавлевым состоится 27 ноября.

Омский музей имени Врубеля сообщил о смерти омского историка, коллекционера и доброго друга музея Евгения Журавлева. Он умер вчера утром, 24 ноября.

– Евгений Николаевич был организатором и куратором многих наших выставок, приносил в дар музею свои коллекции и отдельные редкие предметы, – рассказали в пресс-службе музея.

Прощание с Евгением Журавлевым состоится в среду, 27 ноября, с 11:00 до 12:00 по адресу улица Партизанская, 20. Редакция «Омск-информа» выражает соболезнования родным и близким Евгения Журавлева.

Фото: музей имени Врубеля