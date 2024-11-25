Специалисты департамента транспорта перенастроят целый ряд светофоров после начала ремонта моста имени 60-летия ВЛКСМ.

Директор департамента транспорта омской мэрии Вадим Кормилец рассказал о мерах, которые будут предприняты в связи с начинающимся ремонтом моста имена 60-летия ВЛКСМ. В ночь с 29 на 30 ноября его частично перекроют для движения, оставив по две полосы в каждую сторону. На первых порах пробки неизбежны, признал чиновник.

– Пробок вряд ли станет меньше, если автомобилисты не пересмотрят свои привычные маршруты движения, – сказал Кормилец в интервью «Вестям-Омск». – Практика показывает, что такая перестройка происходит в течение месяца. Через месяц все станет на свои места, и мы будем понимать, как станет двигаться в дальнейшем.

Начиная с первых дней перекрытия моста специалисты департамента транспорта совместно с представителями ГИБДД будут следить за движением транспорта на ключевых участках и по необходимости вносить корректировки в режим работы светофоров.

– Мы понимаем, что потребуются большие объемы работ по корректировке светофоров. Это вся улица Лукашевича, перекресток Королева – Заозерная, проспект Мира и Красный Путь по направлению в центр города. Большой перечень перекрестков будет у нас под наблюдением. Первое время мы будем наблюдать каждые 2-3 дня. Если ситуация будет требовать оперативных мер, реагировать начнем сразу, – пообещал Вадим Кормилец.

Такие же меры принимались, когда на ремонт закрывался Ленинградский мост. Накопленный тогда опыт представители дептранса и ГИБДД будут использовать теперь.