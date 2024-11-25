Теперь она составила 8,9 %, а не 9 %, как месяцем ранее.

По итогам октября годовая инфляция в Омской области замедлилась до 8,9 %. Как сообщает омское отделение Банка России, снижение продолжается с августа.

Среди основных причин – расширение предложения некоторых продуктов и эффект высокой базы. Например, в России увеличилось производство мяса птицы, в результате охлажденные и мороженые куры подешевели.

– Цены на яйца, хлеб и хлебобулочные изделия в октябре по сравнению с сентябрем выросли не так сильно, как годом ранее. Если вспомнить, то в 2023 году расходы производителей на оплату труда сотрудников и на обслуживание импортного оборудования существенно выросли. Поэтому в октябре в годовом сопоставлении рост цен на яйца, хлеб и хлебобулочные изделия замедлился. Это называется эффектом высокой базы, – объясняет управляющий Отделением Омск Банка России Владимир Антипов.

Однако на непродовольственные товары цены в октябре выросли больше, чем в сентябре. Подорожало, например, топливо, в том числе бензин.

Ускорился и темп роста цен на услуги. У автосервисов увеличились издержки на содержание помещений, оплату труда и расходные материалы. Это ускорило годовой рост цен на некоторые их услуги.