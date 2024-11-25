У матери и сына украли более 1 миллиона рублей.

С заявлением в полицию обратилась 50-летняя женщина и ее 25-летний сын. Омичка в магазине заметила, что на ее карте недостаточно средств. Зайдя в приложение банка, она увидела нулевой баланс, а ниже было списание для погашения кредита, который она никогда не оформляла.

Далее сын потерпевшей рассказал, что он познакомился с девушкой по имени Ева в интернете. Она рассказала парню о фондовой бирже и предложила вложить туда деньги. Начинающий брокер сначала вложил свои 40 тысяч рублей. Однако потребовалось еще больше вложений, и Ева попросила продиктовать номер кого-то из родственников, что парень и сделал, а затем продиктовал злоумышленнице коды из СМС-сообщений банка. Суммарно девушка получила 1 миллион 120 тысяч рублей, из которых наибольшую сумму составил кредит, взятый на мать доморощенного брокера.

Со слов потерпевшего, в тот момент он находился как будто под гипнозом и по указанию новой знакомой быстро отправил на чужой счет деньги, которые якобы поступали именно ему под видом увеличенного дохода.

Сейчас в полиции возбуждено два уголовных дела по статье 159 УК РФ «Мошенничество». Уголовный розыск выясняет движение средств по счетам и проверяет информацию о брокерской организации.