Сразу четыре министерства сменили свое название в 2024 году, а их руководители получили переназначения.

В правительстве Омской области разъяснили ситуацию с переназначением глав региональных министерств. На прошлой неделе были переназначены 6 министров: строительства, региональной безопасности, промышленности и научно-технического развития, природных ресурсов и экологии, имущественных отношений, а также культуры.

Еще четверо министров, как оказалось, получили переназначения ранее – в связи с переименованием их ведомств в текущем году. Это министр экономического развития Анна Негодуйко, министр энергетики и ЖКХ Владимир Шнипко, министр сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности Николай Дрофа, министр внутренней политики Анастасия Терпугова.

Двое министров были назначены в 2024 году. Это руководитель министерства труда и социального развития Ирина Варнавская (заняла пост 4 июня) и глава Минздрава Дмитрий Маркелов, получивший эту должность 6 июля. Так что всего 12 министерств, где есть постоянные руководители, продолжат возглавлять те же, кто и раньше.

– Весь кабинет министров региона продолжает работу в прежнем составе, – отметила пресс-секретарь губернатора Мина Ахвердиева.

Тремя областными министерствами руководят первые заместители, в настоящий момент исполняющие обязанности министров. С 19 октября пост главы областного Минспорта занимает Ольга Степанова. Анатолий Полынский с 31 октября руководит министерством образования. Постоянного руководителя давно нет в министерстве транспорта и дорожного хозяйства Омской области. Обязанности министра исполняет первый заместитель Дмитрий Пестряков. 24 сентября с ним заключили новый годовой контракт.