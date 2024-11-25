Женщина врезалась в пассажирский транспорт на иномарке.

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу 46-летней местной жительницы, ее обвиняют в нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Авария произошла 30 сентября 2023 года на улице 1-й Чередовой. По версии следствия, женщина на автомобиле Mitsubishi на нерегулируемом перекрестке не предоставила право преимущественного движения маршрутке и врезалась в нее. Пассажирский транспорт в результате столкновения опрокинулся на бок.

В аварии пострадали водитель маршрутки и 9 его пассажиров. Травмы одной из пассажирок квалифицировали как тяжкий вред здоровью.

Отметим, что женщина-водитель иномарки признала свою вину. Уголовное дело рассмотрит Ленинский районный суд. Водителю грозит до 3 лет лишения свободы.