Жители города Тары стали жертвами серийных мошенников.

В Тарском районе жители райцентра стали жертвами дистанционного мошенничества. В полицию обратилась 56-летняя жительница с заявлением о хищении 227 тысяч рублей.

Вместе с супругом они решили купить квадроцикл для внука. Они нашли подходящее объявление в интернете и связались с «продавцом». Неизвестный абонент представился владельцем магазина. Он ответил на все интересующие вопросы, выслал свои реквизиты и фотографии квадроцикла, «готового к отгрузке».

Не сомневаясь в чистоте сделки, жители Тары внесли полную предоплату за товар и доставку. Однако через две недели обещанный квадроцикл так и не доставили, а продавец исчез.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». В ходе проверки выяснилось, что подобные мошенничества были совершены и в других регионах России. Пострадавшие в других случаях лишились денег при покупке мопеда и скутера. Сейчас афериста ищут.