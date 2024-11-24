Омск-Информ
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·Происшествия

Горожанин получил различные травмы и находится в больнице.

В транспортной полиции Сибири рассказали о травмировании пешехода на железной дороге  на станции Входной под Омском. Несчастный случай произошел 15 ноября.

Транспортные полицейские установили, что 55-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения переходил железнодорожные пути перед приближающимся локомотивом.

– Машинист, увидев человека, подал предупреждающий звуковой сигнал и применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось, – уточнили в ведомстве.

Мужчина выжил, но получил различные травмы. Его госпитализировали в одну из городских больниц. Ведется проверка по факту инцидента.

·Происшествия

Горожанин получил различные травмы и находится в больнице.

В транспортной полиции Сибири рассказали о травмировании пешехода на железной дороге  на станции Входной под Омском. Несчастный случай произошел 15 ноября.

Транспортные полицейские установили, что 55-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения переходил железнодорожные пути перед приближающимся локомотивом.

– Машинист, увидев человека, подал предупреждающий звуковой сигнал и применил экстренное торможение, однако столкновения избежать не удалось, – уточнили в ведомстве.

Мужчина выжил, но получил различные травмы. Его госпитализировали в одну из городских больниц. Ведется проверка по факту инцидента.