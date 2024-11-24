Глава Омского областного Союза архитекторов Андрей Седачев посчитал неуместным появление торговых комплексов в живописном месте города.

Председатель Омского регионального отделения Союза архитекторов России Андрей Седачев заявил о неосвоенном пространстве под Фрунзенским мостом, на берегу Оми. Он вспомнил, что когда-то здесь был стадион «Трудовые резервы», а теперь торговые комплексы. Эксперт считает, что самым удачным решением для этой локации стало бы строительство каскадного многоэтажного жилья с видом на реку.

– Посмотрите на наш центр города – он же рыхлый! Очень много пустых мест, в которых можно разместить уникальные объекты, – цитируют архитектора «Коммерческие вести». – Дуга Оми, где эстакада Фрунзенского моста и проспекта Маршала Жукова, отличная плоская и ровная пойма, где в советское время предполагалось спортивное ядро, парковая зона. В итоге мы там получили торговые комплексы. Так мы относимся к реке? У нас и так в Омске почти нет рельефа, а там отличный вид на красивую реку с высоких берегов. Почему там мы сделали базар? А теперь представьте каскадное жилье в этой рельефной пойме с панорамным видом на реку и общественным пространством внизу. Какая была бы красивая вещь!

Сейчас в этой части города обширный частный сектор, существовавший в Омске, кажется, с самого его основания. На месте бывшей оптовки в 2000-е годы возвели торговый комплекс.