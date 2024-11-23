Состояние парка спецтехники «Автобазы здравоохранения» удручающее, заявил губернатор Виталий Хоценко.
В 2025 году в Омске заменят большинство машин скорой помощи. Такое поручение дал губернатор Виталий Хоценко, сегодня осмотревший парк спецтехники «Автобазы здравоохранения».
– Состояние многих машин скорой помощи удручающее. Если по федеральным программам ранее удалось практически полностью обновить парк в районах области, на город Омск программа замены скорых не распространялась, – отметил глава региона. – Ранее обсуждал этот вопрос на встречах с первым заместителем председателя правительства Денисом Мантуровым и главой Минпромторга России Антоном Алихановым. Есть поддержка.
Губернатор поручил министру здравоохранения региона Дмитрию Маркелову и руководителю областного Минпрома Андрею Посаженникову отработать поставку техники в регион, чтобы уже в 2025 году было заменено большинство машин, находящихся на балансе «Автобазы здравоохранения» и медучреждений города и области.