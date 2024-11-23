Объект значится в новом Генплане Омска до 2040 года, а также в проекте застройки территории бывшей ТЭЦ-1.

Строительство пешеходного моста в устье реки Оми не планируется, заявили в департаменте строительства городской администрации. Этот объект значится в новом Генплане Омска до 2040 года, а также фигурирует в проекте застройки территории бывшей ТЭЦ-1. Но строить мост пока не собираются.

– Строительство пешеходного моста в створе улиц Лермонтова и Партизанской не планируется, – цитирует ответ депстроя портал НГС55.

Пешеходный мост между правым и левым берегами Оми на месте ее впадения в Иртыш хотели сделать к 300-летнему юбилею города. Позже от этих планов отказались, но объект включили в новый Генплан.