Работа омичей посвящена справедливому и эффективному использованию трансграничных водных ресурсов.

На «Неделе зеленой экономики» в Финансово-экономическом институте Тюменского государственного университета представлен проект «Международная школа экологической дипломатии». Проект реализуется Омской региональной общественной экологической организацией «Земля – наш общий дом» на средства гранта в форме субсидии социально ориентированной некоммерческой организации на развитие гражданского общества, выделенного министерством внутренней политики Омской области и Фондом президентских грантов. Социальными партнерами организации «Земля – наш общий дом» являются министерство природных ресурсов и экологии Омской области, Омский ГАУ, Евразийский национальный университет им. Л.И. Гумилева, Омская региональная детско-юношеская общественная организация охраны окружающей среды «Экологический центр».

В тюменской «Неделе зеленой экономики» непосредственное участие приняла профессор кафедры экономики, бухгалтерского учета и финансового контроля ОмГАУ, доктор экономических наук Оксана Козлова. В рамках круглого стола «Моделирование регионального развития в условиях ресурсных ограничений» был представлен доклад «Проблематика «зеленой» дипломатии в условиях трансграничных водных ресурсов», в котором были отражены тенденции в использовании мировых водных ресурсов, представлены актуальные вопросы, требующие новых подходов в системе управления трансграничными ресурсами. В докладе обозначены сложности ведения экологической дипломатии, особенно в условиях разработки трехсторонних соглашений между странами.

После доклада состоялась презентация проекта Международной школы экологической дипломатии, которая вызвала большой интерес со стороны преподавателей и студентов, решивших также принять в нем участие. В рамках проекта будет реализован комплекс мероприятий, направленных на развитие международного диалога при решении социально-экологических проблем, сопровождающих использование трансграничных водных ресурсов с учетом интересов нескольких стран.