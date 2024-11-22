Специально разработанная программа моментально выдает информацию об установленных у абонента счетчиках: их номера и расчетный тариф.

Омский филиал «Россети Сибирь» развивает удобный сервис – чат-бот – для передачи показаний приборов учета через мессенджер «Телеграм». Он напоминает каждый месяц, что пора подавать данные и исключает ошибки как со стороны потребителей, так со стороны энергосбыта. Работает это так: потребитель заходит в чат-бот «Омскэнерго», прикрепляет фото счетчика и показания. Вся история передачи показаний сохраняется в чат-боте, и потребитель всегда может сверить данные за прошлые периоды. Найти чат-бот легко по ссылке или через поиск в «Телеграме» по названию – «Показания приборов учета «Россети Сибирь».

Для регистрации нужен только номер мобильного телефона, который указан в лицевом счете потребителя. Затем нажимаете кнопку «Передать показания». Бот моментально выдает информацию о счетчиках, по которым вы платите: их номера и установленный тариф. Далее загружаете фото и показания счетчика. Если случайно ввели не те показания или прикрепили не ту фотографию, введите в строку сообщений слово «Стоп», затем «Старт» и правильные данные. Чат-бот – это самый быстрый способ отправить информацию энергетикам.