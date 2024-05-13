Несмотря на растущий уровень воды в Иртыше, в регионе обеспечат стабильное электроснабжение.

Несмотря на растущий уровень воды в Иртыше, в регионе обеспечат стабильное электроснабжение.

Энергообъекты компании «Россети Сибирь», которые располагаются в зоне паводка, работают в штатном режиме. Подстанции и линии электропередачи защищают от наступления воды, чтобы и дальше обеспечивать стабильное электроснабжение региона.

– Мы готовим сети к паводкам каждую весну: разрабатываем перечни объектов в зонах повышенного риска подтопления, утверждаем графики осмотров и дополнительных мероприятий с учетом условий местности, например, обваловку опор, подсыпку грунта и мониторинг отдельных участков воздушных линий электропередачи. Чтобы оперативно привлекать дополнительные силы и средства, договариваемся о взаимодействии с другими энергетическими компаниями. И конечно, держим плотный контакт с территориальными органами Росгидромета, подразделениями МЧС России и местными органами власти, – рассказали в компании.

На территории Омской области подтоплено 97 опор линий электропередачи напряжением 0,4–10 кВ. Особенно сложная ситуация в Усть-Ишимском районе. Вокруг подстанции возвели насыпную дамбу.

– Мы очень благодарны местным жителям. Человек двести пришли на помощь: дамбу строили всю ночь, общими силами подстанцию удалось отстоять, – говорит начальник производственного отделения Северные электрические сети филиала «Омскэнерго» Павел Грибач.

Тех, кто заметил нарушения электроснабжения или повреждения энергообъектов, просят сообщать на бесплатную горячую линию по телефону 8-800-220-0-220.