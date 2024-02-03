Свет выключат в основном в северных районах области. Также электричества не будет в Черлакском, Полтавском и Москаленском районах.

Свет выключат в основном в северных районах области. Также электричества не будет в Черлакском, Полтавском и Москаленском районах.

В следующую пятницу, 9 февраля, в Омской области ожидание плановое отключение электроэнергии. Свет выключат в девяти муниципальных районах, в основном на севере региона.

Под отключение попадут райцентры Большеречье, Тевриз, Колосовка, Черлак, город Тара, а также населенные пункты Знаменского, Тевризского, Муромцевского, Тарского, Москаленского и Полтавского районов. Всего под временное отключение попадут более 150 улиц, сообщает «СуперОмск» со ссылкой на данные компании «Россети Сибирь». Света не будет в течение рабочего дня.