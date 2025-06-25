Средства направят на развитие электросетевого комплекса региона.

В Москве во время рабочей встречи губернатор Омской области Виталий Хоценко и директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин обсудили планы и реализацию крупнейших проектов в сетевом комплексе региона. Разговор также коснулся проработки схемы электроснабжения аэропорта Омск-Федоровка, строительство которого начнется в 2026 году.

– Модернизация ключевой энергетической инфраструктуры – основа стабильного электроснабжения для жителей и социальных объектов, – заявил Виталий Хоценко. – Благодаря партнерству с Группой «Россети» Омская область получает надежную базу для дальнейшего развития. Важно, что работа ведется не только на перспективу – как, например, по электроснабжению будущего аэропорта, – но и системно укрепляется существующая энергетическая инфраструктура.

Андрей Рюмин рассказал, что в 2025 году компания направит 1,6 млрд рублей на финансирование инвестиционной программы в Омской области. Основными задачами стало технологическое присоединение новых потребителей (в том числе льготных категорий) и развитие интеллектуальной системы учета электроэнергии.

– Сейчас также проводим модернизацию магистральной инфраструктуры, – объяснил Андрей Рюмин. – Крупнейший по объему проект реализуем на подстанции 500 кВ «Иртышская», которая обеспечивает электроснабжение юго-востока Омской области и связь с энергосистемой Казахстана. Здесь будет внедрено современное российское оборудование, позволяющее повысить надежность самого энергообъекта и всей системообразующей сети.

Также участники встречи обсудили, как будут проходить мероприятия годовой ремонтной программы. От них зависит подготовка к отопительному сезону. В этом году объем финансирования работ составил более 1,5 млрд рублей.

Энергетики отремонтируют шесть силовых трансформаторов и 80 высоковольтных выключателей. Также они приведут в порядок почти 5 тысяч км линий электропередачи и расчистят от древесно-кустарниковой растительности около 1,8 тысячи гектаров трасс ЛЭП.