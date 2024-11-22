Семья, которая живет в пострадавшей квартире, не понимает, почему дом не признают аварийным.

В одной из квартир дома № 18 на улице 27-я Линия в Омске обвалился потолок. Об этом рассказал в соцсетях владелец квартиры, который живет там с женой и двумя детьми.

– На протяжение долгого времени была разрушена крыша. В дождь протекал потолок (в квартире), нарушался ремонт и т. д. Не так давно нам произвели ремонт крыши (уличной), – сообщает автор поста.

Именно протечки, по словам омича, и привели к обрушению потолка. Когда с него сняли старые панели, оказлось, что сгнили межэтажные перекрытия и сломались деревянные балки.

– Штукатурка и бетон продолжают сыпаться. Строительная бригада сказала, что они такой стройкой не занимаются, это нужно менять перекрытие и т. д., – пожаловался омич.

Управляющая компания отказалась от дома. Чиновники администрации предложили жильцам только продуктовую или медицинскую помощь. Омичи не знают, к кому обратиться за помощью с починкой перекрытий.

– Дому уже более 80 лет. И рядом многие другие, более лучшие дома признали аварийными и снесли, – отметил мужчина.

Однако дом № 18 аварийным не признают.