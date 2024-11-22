Законопроект, предложенный парламентским Комитетом по собственности, предполагает отраслевой принцип управления имущественным комплексом региона.

В Законодательном собрании Омской области 20 ноября состоялось заседание комитета по собственности, для участия в котором депутаты пригласили членов регионального кабмина. В числе 7 вопросов, включенных в повестку дня заседания, активную дискуссию вызвала попытка дать обобщающую оценку эффективности правоприменения федеральных, областных и муниципальных нормативных правовых актов на территории Омской области по вопросам регулирования федеральной, субфедеральной и муниципальной собственности. Поводом для оживленного обмена мнениями стал доклад аудитора Контрольно-счетной палаты Омской области Людмилы Шевченко, в котором она представила, в частности, результаты проверки эффективности финансово-хозяйственной деятельности акционерных обществ, доля собственности Омской области в уставных капиталах которых составляет более 50 %.

– Нарушения в указанной сфере носят системный характер. Это чаще всего длительное неиспользование приобретенной техники и оборудования, наличие неиспользуемого недвижимого имущества, земельных участков и затрат на их содержание, сверхнормативные затраты, закупки по завышенным ценам, а также расходы, произведенные без достижения заданного результата, – отметила аудитор. – Кроме того, нарушения связаны с использованием объектов собственности Омской области третьими лицами без правовых оснований, непринятием мер по взысканию с третьих лиц неосновательного обогащения за пользование имуществом Омской области без правовых оснований. За государственными учреждениями Омской области закрепляется недвижимое и иное имущество, которое фактически ими не используется в своей деятельности, что не способствует эффективному использованию имущества, а также увеличению доходов областного бюджета. В казне Омской области длительное время находятся как объекты недвижимого имущества, так и земельные участки, не вовлекаемые в хозяйственный оборот в интересах области.

Выслушав доклад, глава регионального Минимущества Евгений Козлов вынужден был признать справедливость критики. По его словам, министерством и правительством в целом предпринимается множество мер, направленных на выработку единых подходов при управлении публичной собственностью. Например, был создан оперативный штаб по реализации пилотного проекта «Вовлечение объектов недвижимости в экономический оборот на территории Омской области», что в идеале позволит повысить налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета. Пилотный проект осуществляется в рамках экономического эксперимента, о проведении которого договорились правительство Омской области, Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии и публично-правовая компания «Роскадастр».

Большие надежды Евгений Козлов возлагает на федеральный закон «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах РФ», который требует на региональном уровне принципиально нового регулирования и управления собственностью. Поскольку действующий закон, принятый 18 лет назад, новым требованиям не отвечает, то глава Минимущества предложил ряд инициатив.

— Прежде всего, это включение в новую редакцию областного закона об управлении и распоряжении собственностью положений, посвященных вопросам муниципальной собственности, а также активное внедрение отраслевого принципа управления региональной госсобственностью, – пояснил Козлов.

Это заявление было воспринято участниками заседания как первое публичное признание руководителем областного Минимущества необходимости глубокого реформирования системы управления госсобственностью. Разработкой новых механизмов управления областным имуществом долгое время занималась рабочая группа, в состав которой, кроме членов комитета по собственности, входили представители отраслевых министерств, Главного государственно-правового управления Омской области; правового управления ЗС и научно-экспертного совета при парламентском комитете. Итогом их работы стал законопроект «Об управлении и распоряжении государственной собственностью Омской области». В него заложена идеология наделения органов законодательной и исполнительной власти дополнительными полномочиями и уровнями ответственности, то есть отраслевой принцип, необходимость которого теперь признали и в Минимущества. До этого в министерстве, как могли, отбивались и от принципа отраслевой ответственности и от дополнительных полномочий, заявляя, что действующий закон не так уж плох.

– Просто слегка подрихтовать действующую правовую норму не получиться. Она уже привела к тому, что у нас сегодня десятки объектов фактически исключены из системы повышения финансовой базы. Они просто стоят и разрушаются, а «хозяева» в лице министерств и ведомств лишь говорят, что по действующим законам ничего не могут предпринять. Мы считаем так: есть собственность – должна быть и ответственность. Минприроды должно разглядеть выгоды, которые дает управление природными ресурсами, Минкульт рассчитать доходы от управления богатейшими музейными и архивными фондами и так далее, – отметил председатель комитета по собственности ЗСОО Игорь Зуга.

По его словам, принятие нового закона «Об управлении и распоряжении государственной собственностью Омской области» позволит превратить Минимущества, которое, по сути, исполняет лишь бухгалтерские функции, в министерство доходов, а Минэкономразвития – в аналог Госплана. Такая модернизация позволит запланировать для каждого из министерств доходы, которые оно должно получить исходя из Стратегии развития Омской области.

– Сегодня вся собственность Омской области стоимостью примерно 120 млрд рублей приносит в региональный бюджет незначительный доход, который в структуре доходов сильно меньше одного процента. С этим просто нельзя мириться, и это признают теперь представители регионального правительства, – объяснил сближение позиций депутатов и руководителей Минимущества по вопросу принятия нового закона Игорь Зуга.

По его словам, новый закон об управлении госсобственностью может быть принятым областным Законодательным собранием в течение текущей парламентской сессии. Поскольку системные нарушения в сфере управления госсобственностью требуют немедленного реагирования, комитет решил:

Рекомендовать Контрольно-счетной палате Омской области, министерству имущественных отношений усилить контроль за эффективностью формирования, управления и распоряжения государственной собственностью Омской области, мерами по повышению эффективности использования государственной собственности профильными отраслевыми органами исполнительной власти Омской области.

Министерству имущественных отношений Омской области – посредством представителей Омской области в органах управления и контроля хозяйственных обществ, акции (доли) которых находятся в собственности Омской области, обеспечить своевременную актуализацию и соответствие целей, задач и уставной деятельности указанных хозяйственных обществ Стратегии социально-экономического развития Омской области до 2030 года, и их детерминацию с целями и задачами стратегических документов соответствующей отраслевой сферы.

Решение комитета по собственности направлено в правительство Омской области, областному прокурору Омской области и в региональную Контрольно-счетную палату.