Комитет по собственности Заксобрания Омской области рассмотрел деятельность бюджетных учреждений.

В Законодательном собрании Омской области на комитете по собственности обсудили вопросы, касающиеся деятельности бюджетных учреждений, воспитывающих одаренных детей. Речь шла о региональном центре выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Сириус 55» и спортивной школе олимпийского резерва «Сибирский нефтяник».

– «Сириус 55» начал работать в Омской области 1 сентября 2024 года, оборудование приобретено по нацпроекту «Образование», – рассказала министр образования Омской области Ольга Степанова. – Центр действует по модели, которая обеспечивает работу по трем основным направлениям: искусство, спорт, наука.

По каждому из направлений есть достижения, которыми гордится регион. Оценив их, а также наставников и юных воспитанников, председатель комитета по собственности Законодательного собрания Игорь Зуга отметил, что омский «Сириус» не имеет до сих пор своего имущественного комплекса, который должен включать инфраструктурные объекты, позволяющие организовать работу по сопровождению одаренных детей. У центра есть юридический адрес, но нет крыши над головой.

Для каждого направления есть своя база размещения. Коворкинги, лектории, лаборатории, спортивные и хореографические залы распределены по подведомственным министерству образования учреждениям, в качестве кампуса выступает санаторий-профилакторий «Оптимист». На переезды и проживание минобразования несет дополнительные расходы.

«Сириус» должен был занять реорганизованный спортивно-восстановительный центр, который располагается в бывшем санатории-профилактории «Металлург» на ул. 8-я Марьяновская, 1а. Сейчас там находится пункт отбора на военную службу по контракту; если поменять ему прописку, то бюджет сэкономит средства, которые пойдут на развитие «Сириуса 55». Министерство имущественных отношений Омской области займется этим вопросом. Кстати, его новый глава Владимир Ершов получил «боевое» крещение, впервые приняв участие в работе с депутатами.

Добавим, что учатся юные омичи в формате профильных и проектных интенсивных смен. Школьников знакомят с образовательными организациями среднего профессионального и высшего звена – 90 % программ проводят при участии вузов. «Сириус» служит и на поприще профессионального самоопределения.

– Воспитание талантливых ребят – это основа будущего региона, потому что работа с одаренными детьми помогает вырастить элиту, которая и обеспечит ускоренное развитие нашей страны во всех сферах жизни, – сказал Игорь Зуга.

Еще один вопрос повестки комитета по собственности касался также имущественного комплекса спортивной школы олимпийского резерва «Сибирский нефтяник». Деятельность учреждения проверила Контрольно-счетная палата Омской области, на все вопросы отвечал министр спорта Омской области Алексей Ленберг.

КСП указала на неэффективное управление региональным имуществом. Так, счетная палата выяснила, что было допущено неэффективное использование средств, направленных на монтаж системы подогрева футбольного поля на стадионе «Нефтяник» из-за отсутствия соответствующей инфраструктуры необходимой мощности для подключения к централизованной системе отопления, а с 2020 года не использовался имущественный комплекс спортивно-оздоровительного лагеря «Родничок», на часть объектов которого отсутствовали правоустанавливающие документы. Они просто были не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости. Еще за ряд нарушений и недостатков, установленных в ходе контрольного мероприятия, отвечал глава минспорта.

– Весь имущественный ресурс нужно использовать рационально, максимально реализовывать его экономический потенциал, чтобы снизить расходы регионального бюджета, – указал председатель комитета по собственности Законодательного собрания Игорь Зуга.

Пленарное заседание Законодательного собрания Омской области состоится 24 июля, один из вопросов повестки – отчет губернатора Омской области о результатах деятельности правительства Омской области в 2024 году. Эффективное управление собственностью экономит средства областной казны, об этом также будет говорить Виталий Хоценко.