Авторы инициативы объяснили ее желанием ускорить передачу неиспользуемой техники и конфиската на нужды СВО, но не обеспечили юридическую прозрачность схемы.

Заседание Комитета по собственности Законодательного собрания Омской области состоялось 21 мая. Вниманию депутатов был, в частности, представлен законопроект № 1890-7 «О внесении изменений в отдельные законы Омской области». Несмотря на непримечательное название документа, вокруг него вспыхнула бурная дискуссия.

Представил законопроект первый заместитель министра имущественных отношений Омской области Александр Матненко.

– Предлагается внесение изменений в закон об управлении и распоряжении государственной собственностью Омской области в части упрощения и более оперативного проведения процедуры оценки казенного имущества, которое может быть передано в безвозмездное пользование. Теперь Минимущество будет самостоятельно обеспечивать оценку передаваемого имущества, – выделил Матненко основной посыл документа.

Отвечая на уточняющие вопросы депутатов, чиновник пояснил, что одной из целей законопроекта является возможность более оперативной передачи имущества, стоящего на балансе госорганов, на нужды СВО. Речь в этом случае может идти о неиспользуемой технике, конфискате и прочем имуществе, не соответствующем профилю работы госоргана.

– Допустим, оказалась на балансе нашего министерства удочка. Она нам не нужна, но для того, чтобы эту удочку продать или утилизировать, в соответствии с существующим порядком Казенное учреждение «Центр учета и содержания собственности Омской области» (ЦУС) должен удочку или крючок от удочки нам по акту передать, мы удочку и крючок должны через независимую экспертизу оценить и обратно ЦУСу передать. В общем, вопрос копеечный, азатраты бумаги и времени колоссальные! Вот и возникла идея провести оптимизацию управленческой процедуры, сделав ее более оперативной, – убеждал парламентариев в необходимости нововведений первый замглавы Минимущества.

Яркий пример с ненужной удочкой не слишком впечатлил искушенных членов профильного парламентского Комитета по собственности.

– Условная удочка была в оперативном управлении министерства. Не нужна она вам – передайте вещь в казну, поскольку это казенное имущество. А процедура отчуждения казенного имущества по договорам безвозмездной передачи прописана сегодня вполне четко: дарение может осуществляться для достижения социальных, благотворительных, культурных, образовательных, научных и управленческих целей, охраны здоровья человека и гражданина, развития физической культуры и спорта, удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей граждан, защиты прав, законных интересов граждан и организаций, в иных целях, направленных на достижение общественных благ, – процитировал действующий региональный закон председатель комитета Игорь Зуга. Вопрос ведь глубже и серьезнее. Собственность – это экономическая основа деятельности органов публичной власти субъекта. Управление и распоряжение данной собственностью должно осуществляться обоснованно, прозрачно, законно и приносить пользу, доход.

По его мнению, предложенные Минимущества исправления только ухудшат действующую норму.

– Проблема с бюрократическими проволочками действительно существует. Лично сталкивался с ситуацией, когда машину, которая давно была не на ходу, год не могли списать с баланса учреждения. В итоге автомобиль совсем развалился и стал никому не интересен. Однако вариант, который предлагает Минимущества, позволяет под упрощенную схему отчуждения госимущества подвести не только транспорт, а вообще все что угодно. Не исключаю, что одним из последствий такого решения может стать серия коррупционных скандалов и судебных решений, – отметил депутат Владимир Гуселетов.

В итоге обсуждений члены профильного парламентского комитета не поддержали законопроект об упрощении отчуждения казенного имущества в нынешнем варианте. Впрочем, озвученные Александром Матненко мотивы законодательной инициативы депутаты учли и предложили компромиссный вариант решения проблемы.

– Мы все – как представители законодательной, так и исполнительной ветвей власти – работаем в интересах устойчивого развития страны и региона, хотя подходы к решению отдельных проблем у нас могут отличаться. Предложенный вариант законопроекта упрощенного отчуждения казенного имущества депутаты отклонили, так как считают, что это может нарушить сложившуюся в регионе систему оперативного управления имуществом. Чтобы исключить возможные злоупотребления, нужно четко соблюдать действующий закон, а именно: озвучить цели отчуждения – социальные, образовательные или благотворительные, представить экономическое обоснование, в зависимости от рыночной стоимости имущества принять соответствующее решение Минимуществом либо областным правительством, – пояснил решение комитета Игорь Зуга. – Однако к излишнему буквоедству депутаты тоже не склонны. Если сегодня есть необходимость задействования неиспользуемого транспорта, конфиската, других простых и сложных вещей – мы готовы согласиться с этим. Как только Минимущества определится с конкретикой и представит категории имущества, которое подлежит отчуждению по упрощенной схеме, Комитет по собственности немедленно это инициативу рассмотрит.

Зуга добавил, что члены профильного комитета готовы собраться на внеочередное заседание в любой день, предшествующей пленарному заседанию Законодательного собрания. Известно, что заседание регионального парламента состоится 29 мая.