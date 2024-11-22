Музыкальный, Пятый и, возможно, Драмтеатр будут отремонтированы за счет федерального бюджета.

В рамках нового национального проекта «Семья» Омская область получит около 1 млрд рублей на модернизацию учреждений культуры, сообщил глава региона Виталий Хоценко. Накануне он провел рабочую встречу с министром культуры РФ Ольгой Любимовой.

На эти средства, в частности, проведут капитальный ремонт Музыкального и Пятого театров в Омске, театра имени Михаила Ульянова в Таре. Кроме того, решается вопрос о ремонте Омского академического театра драмы.

– Обсудили также необходимость ремонта знаменитого драматического театра, который в этом году отмечает 150-летие, и выделение федеральных средств на реставрацию в рамках нового национального проекта, – отметил Хоценко.

По его словам, Любимова поддержала решение омских властей участвовать в борьбе за статус «Культурной столицы – 2026». Федеральный министр заявила, что Омск обладает весомым культурным потенциалом.